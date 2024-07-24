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В Курской области объявлена ракетная тревога

Врио губернатора Смирнов сообщил о ракетной тревоге в Курской области

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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Курской области объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — обратился к согражданам чиновник.

Сообщение о ракетной тревоге поступило спустя 20 минут после отмены угрозы БПЛА, которая действовала в городе более трех часов.

Одновременно в Воронежской области второй раз за ночь объявили угрозу дроновой атаки спустя 20 минут после отмены первой тревоги, которая продлилась около полутора часов.

До этого мэр Ахтубинского района Астраханской области Владимир Михед сообщил о воздушной тревоге.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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