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Десантник отправился на СВО после приговора за хулиганство с оружием

«Ъ»: офицер ВДВ отправился на СВО после условного срока за хулиганство с оружием

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Станислав Красильников/РИА Новости

Старший лейтенант воздушно-десантных войск Радик Айсин отправился на СВО после получения условного срока за хулиганство с оружием. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мужчина был осужден на шесть лет лишения свободы условно после того, как в феврале 2023 года в пьяном виде вступил в перепалку с продавщицей магазина «Вкусняшки», имея при себе автомат. Запись с инцидентом получила распространение в сети. При этом сама продавщица заявила, что не имеет претензий к Айсину после того, как он принес ей извинения.

Слушания по делу Айсина проходили с перерывами, поскольку он участвовал в судебном процессе вперемежку с боевыми действиями. При этом еще в апреле 2024 года командир части, где служит Айсин, обратился в гарнизонный суд с ходатайством об его освобождении для «выполнения специальных задач в зоне проведения СВО».

До этого осужденный на девять лет лишения свободы за коррупцию экс-генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО.

Ранее российский военный напал на инспектора взвода патрульно-постовой службы.

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