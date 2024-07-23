На Украине задержали помогавших избежать мобилизации

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своих социальных сетях о задержании двоих человек, которые публиковали видео с призывами противостоять сотрудникам военкоматов, избегая мобилизации.

«В Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях нейтрализована группировка, которая работала на срыв мобилизации и «сливала» данные украинских военных», — говорится в сообщении.

По данным издания «Страна.ua», одним из организаторов был бывший телеведущий, блогер Жан Новосельцев.

«К информационно-подрывной деятельности… он привлек еще семерых сообщников», — отметили в СБУ.

До этого сообщалось, что в Киеве начали задерживать мужчин, которые не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). 14 июля директор департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк заявил, что военнообязанных украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования, начнут штрафовать. Размер штрафа будет составлять от 15 тыс. до 25,5 тысяч гривен ($366-599). Штрафы будут выписывать сотрудники ТЦК.

Ранее на Украине решили искать призывников по принципу интернет-таргетинга.