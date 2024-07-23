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Запад призвали готовиться к войне в ближайшие годы

Глава британской армии Уокер призвал Запад готовиться к войне через три года

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Kirsty Wigglesworth/AP

Начальник Генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что государствам Запада следует готовиться к войне через три года на фоне роста международной напряженности. Об этом сообщает The Guardian.

Генерал считает, что Великобритании и союзникам следует быть готовыми к сдерживанию или ведению войны по истечении этого срока.

Уокер добавил, что подобное может произойти из-за растущей угрозы в отношении Тайваня со стороны КНР, а также ядерными разработками Ирана.

20 июля бывший американский президент Дональд Трамп выступил перед избирателями в штате Мичиган. Во время митинга политик пообещал, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства остановит конфликт на Украине и предотвратит третью мировую войну. Как сказал экс-хозяин Белого дома, сейчас только он способен это сделать.

Ранее Эрдоган оценил риски начала третьей мировой войны.

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