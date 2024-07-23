Танковые «царь-мангалы» прошли модернизацию

Российские танки с «царь-мангалами» — сплошными защитными экранами для защиты от FPV-дронов получили видеокамеры. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на экипажи бронетехники.

Командир танкового взвода с позывным «Родной» пояснил, что танки и так ограничены в своей видимости — но дополнительная защита еще сильнее ограничивает возможности наблюдать за окружающей местностью.

«Поэтому сегодня кроме усиления защиты танкисты часто оснащают свои машины видеокамерами, вынесенными за броню. Но главное — плотно взаимодействуют с беспилотной авиацией. «Родной» рассказывает, что во время боевой работы постоянно находится на связи с наблюдателем, который с воздуха следит за обстановкой и работой танка», — сообщает издание.

До этого российские военные превратили поврежденный танк в БТР с «царь-мангалом».

Ранее на Украине заявили о неуязвимости российских «танков-мангалов» для беспилотников.