В Германии заявили о превосходстве России над странами НАТО

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ генерал Карстен Бройер заявил, что российская сторона превосходит страны Североатлантического альянса в наращивании военной мощи, в частности, речь идет о производстве танков. Об этом сообщает Tagesspiegel.

По его словам, российская сторона производит от 1 тыс. до 1,5 тыс. дополнительных танков, а в пяти крупнейших европейских странах НАТО производится только половина из них.

Бройер добавил, что Вооруженные силы РФ в течение пяти-восьми лет получат значительное преимущество в оснащении армии, а также военного контингента над силами альянса.

До этого официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла заявила, что в настоящее время более 500 тыс. военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности.

В середине июля верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Североатлантический альянс в своих новых оборонных планах рассказал о необходимости иметь в Европе порядка 300 тыс. военных в высокой степени готовности, у ЕС сейчас есть 150 тыс., в связи с чем ему необходимо удвоить усилия по подготовке остальных.

Ранее французский генерал предрек НАТО экономические трудности.