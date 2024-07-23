Госдума приняла закон о передаче данных военнообязанных работодателями

Государственная дума сразу в двух чтениях приняла закон о праве работодателя передавать данные о военнообязанных сотрудниках в военный комиссариат. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что новые законодательные нормы нужны для регламентации «информационного взаимодействия военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие [или обязанные состоять] на воинском учете».

Отличие от ныне действующих положений в том, что для направления сведений в военкомат можно будет использовать не только портал «Госуслуги», но и создаваемый «Единый электронный реестр воинского учета».

Уточняется, что постановление о создании реестра правительство России выпустило 24 апреля 2024 года. Его оператором выступает Минобороны РФ, военкоматы следят за обновлением данных.

До этого правительство России поддержало соответствующий законопроект.

Ранее стало известно, что в реестре Минобороны появится информация об имуществе призывников.