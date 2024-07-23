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Эстонский генерал пришел в ужас от мобилизации на Украине

Генерал Юхтеги: командование ВСУ латает дыры мобилизованными на фронте

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместо создания десяти бригад использует мобилизованных, чтобы залатать дыры на фронте, на тех участках, где подразделения сильно пострадали. Такое мнение высказал генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги в интервью ERR.

Военный считает, что украинские части плохо укомплектованы, а на передовой допускаются части, заполненные примерно на 60%. Часто подразделениям врут, говоря, что их численность выше, чем в действительности, поскольку в противном случае их ждет переформирование.

Генерал добавил, что мобилизация на Украине пока не смогла в достаточной мере облегчить ситуацию с нехваткой военнослужащих. Кроме того, мобилизованные, которых отправляют на поле боя, плохо обучены и в результате быстрее получают ранения.

С начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года на Украине введен режим военного положения, была проведена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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