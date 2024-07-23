Эстонский генерал пришел в ужас от мобилизации на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместо создания десяти бригад использует мобилизованных, чтобы залатать дыры на фронте, на тех участках, где подразделения сильно пострадали. Такое мнение высказал генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги в интервью ERR.

Военный считает, что украинские части плохо укомплектованы, а на передовой допускаются части, заполненные примерно на 60%. Часто подразделениям врут, говоря, что их численность выше, чем в действительности, поскольку в противном случае их ждет переформирование.

Генерал добавил, что мобилизация на Украине пока не смогла в достаточной мере облегчить ситуацию с нехваткой военнослужащих. Кроме того, мобилизованные, которых отправляют на поле боя, плохо обучены и в результате быстрее получают ранения.

С начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года на Украине введен режим военного положения, была проведена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

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