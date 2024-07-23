На Украине сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области

Взрывы, связанные с работой украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), произошли 23 июля в Сумской области на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«Сумская область – работа ПВО... сообщили Воздушные силы (ВСУ)», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 13:57 мск, воздушная тревога звучит в Сумской и Харьковской областях.

Несколькими часами ранее в министерстве энергетики Украины сообщали, что энергетический объект, расположенный на севере страны, получил повреждения в результате взрывов.

Представители ведомства не стали уточнять, какому именно сооружению был нанесен ущерб. При этом в публикации подчеркивается, что ситуация в сфере энергетики на Украине остается крайне сложной.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в «Нафтогаз Украины» обеспокоились ударами по газохранилищам.