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В Минобороны РФ отчитались о работе группировки «Запад» за сутки

МО РФ: бойцы «Запада» за сутки отразили две атаки ВСУ в зоне спецоперации

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Алексей Майшев/РИА Новости

Солдаты группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что атаки организовали подразделения 66-й механизированной бригады и 112-й бригады территориальной обороны украинских войск. Однако бойцам ВСУ не удалось достичь своих целей.

Также, по информации ведомства, за аналогичный промежуток времени военные «Запада» нанесли поражение живой силе и технике шести бригад украинских войск. В том числе это касается 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Сражения зафиксировали у населенного пункта Торское в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества. Еще несколько боевых столкновений произошло около населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области.

«Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей», — говорится в публикации.

Вместе с этим ВСУ лишились четырех гаубиц, орудия Д-20 и орудия L-119 британского производства. Более того, российские солдаты ликвидировали два полевых склада с боеприпасами украинских подразделений.

Ранее расчет комплекса «Искандер-М» нанес удар по месту временной дислокации наемников в Харьковской области.

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