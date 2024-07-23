ВС РФ нанесли удар по украинскому цеху по производству дронов

Российские военные в ходе боевых действий на Украине уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ68 и цех по производству дронов. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ. Их поддерживали ракетные войска и артиллерия.

«В течение суток уничтожены: подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА», — говорится в заявлении.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени российские бойцы нанесли поражение солдатам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 138 районах боевых действий.

Также в Минобороны РФ отчитались о работе систем противовоздушной обороны. За минувшие сутки средства защиты сбили 15 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и три авиационные бомбы Hammer, которые на Украину поставила Франция.

Вместе с ними был ликвидирован 151 дрон ВСУ. В том числе речь идет о 82 беспилотниках, сбитых над российскими регионами.

Ранее бойцы ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS в Николаевской области Украины.