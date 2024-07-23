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Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

МО РФ: подразделения группировки «Юг» взяли под контроль Ивано-Дарьевку в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Также российская армия нанесла поражение солдатам и технике 12-и бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр в ДНР.

На этом участке фронта украинские войска потеряли до 750 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», четыре 152-мм орудия Д-20, 155-мм гаубицу М198 американского производства, 122-мм гаубицу Д-30, две 105-мм гаубицы М119 производства США.

Кроме того, российские военные уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

В общей сложности с начала проведения российской специальной военной операции ВСУ лишились 630 самолетов, 278 вертолетов, 28269 беспилотников, 554 зенитных ракетных комплекса, 16638 танков и другой техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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