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Командующий ВСУ заявил о нехватке денег на развитие беспилотников

Командующий ВСУ Сухаревский: Украине не хватает средств на развитие дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украина испытывает нехватку финансирования в области развития беспилотных технологий, считает командующий силами беспилотников украинских войск Вадим Сухаревский. Об этом он заявил в интервью журналу Economist.

«Финансирования инноваций в области дронов недостаточно», — говорится в публикации.

По словам Сухаревского, несмотря на то, что ВСУ «борются за свободу», они не знают, какими ресурсами располагают для продолжения этой борьбы. Более того, командующий ВСУ пошутил, что предвидит «плохой и очень плохой» сценарии развития конфликта с применением беспилотников.

В мае испанская газета El Mundo выяснила, что в условиях острой нехватки вооружений, прежде всего боеприпасов, Киев пытается наладить оборонное производство. Каждый завод может оказаться под ударом России, поэтому такие объекты начали прятать под землей. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что на подземных заводах могут производить БПЛА, морские дроны, взрывчатку и многое другое. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Нидерланды потратят €60 млн на дроны для украинской армии.

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