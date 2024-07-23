Системы ПВО России сбили несколько украинских беспилотников над Луганском

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Луганском два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом ТАСС сообщили в военной комендатуре Луганской народной республики (ЛНР).

«Системы ПВО отработали над Луганском, два дрона самолетного типа сбиты», — сказал собеседник.

Корреспондент РИА Новости также сообщал о работе систем ПВО.

23 июля сообщалось, что в результате атаки беспилотниками ВСУ на порт «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали пять человек.

Атаки БПЛА на регионы Российской Федерации начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, но в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотниками по России «будет увеличиваться».

Утром в этот же день Минобороны России сообщило об уничтожении 25 украинских беспилотников за ночь на территории РФ.

Ранее стало известно, что украинские войска в ДНР перестали экономить FPV-дроны.