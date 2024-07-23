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В Раду внесено предложение о продлении военного положения на Украине

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране. Об этом сообщает «Страна.ua».

Военное положение на сегодняшний день действует до 11 августа 2024 года.

Как сообщал депутат Рады Ярослав Железняк, ожидается, что военное положение будет продлено на 90 дней — до 9 ноября 2024 года.

16 апреля 2024 года Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка. Для военнообязанных стало обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки считаются полученными даже без вручения лично в руки.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевались.

Ранее глава минюста Украины раскрыл планы по привлечению в ВСУ тысяч заключенных.

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