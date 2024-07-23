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ВСУ атаковали паром в Краснодарском крае

Губернатор Кондратьев: дроны ВСУ атаковали паром в порту Краснодарского края

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Inna Varenytsia/Reuters

Утром 23 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали паромное судно в порту «Кавказ» на территории Краснодарского края, одного из членов экипажа спасти не удалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, на месте атаки работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.

Среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие, одного из них спасти не удалось. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, добавил он.

Накануне в сеть попали кадры атаки дронов на НПЗ в городе Туапсе в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба, после ночных атак нефтебаза получила повреждения из-за падения обломков БПЛА.

В начале июля ВСУ атаковали южные российские регионы с помощью беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской. На Кубани обломки дронов упали на жилой дом, пострадали шестеро человек.

Ранее момент взрыва в здании в Краснодарском крае попал на видео.

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