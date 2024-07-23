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«Нафтогаз Украины» обеспокоен ударами по газохранилищам

«Нафтогаз»: удары ВС России по газохранилищам на Украине вызывают беспокойство

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РИА «Новости»

Удары российских военнослужащих по подземным хранилищам газа на западе Украины вызывают беспокойство. Об этом в беседе с Reuters заявил глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

По его словам, с марта было проведено не менее семи таких атак.

«Мы пережили несколько серий атак, удары еще продолжаются», — сказал гендиректор компании. Он пожаловался на неудовлетворительное состояние системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

До этого военная администрация Сумской области сообщила, что в результате взрывов в ночь на 23 июля повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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