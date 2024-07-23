Военкомат обжаловал решение о выплате раненному на СВО мигранту

В Новосибирске военкомат обжаловал решение о выплате компенсации уроженцу Таджикистана, получившему ранение в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина принимал участие в СВО в составе одного из добровольческих отрядов, сформированных на территории Чечни. Из-за полученного ранения ему присвоили вторую группу инвалидности. При этом в выплате положенных в таких случаях 3 млн рублей ему отказали.

Военный обратился в суд, который встал на его сторону. Военкомат, не согласившись с решением, подал апелляционную жалобу, но не уложился в процессуальные сроки.

Адвокат участника СВО рассказала, что ее клиент до сих пор не может получить деньги, несмотря на то, что решение вступило в силу.

«В исполнительном листе сотрудник суда допустил ошибку в указании сложного отчества гражданина. Исполнительный лист возвращен», — рассказала юрист. При этом неизвестно, сколько времени может уйти на исправление опечатки в уже направленном в казначейство документе.

В конце июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что вопрос о компенсациях иностранным участникам специальной военной операции следует рассматривать системно и на высшем уровне.

Ранее в Госдуме восхитились российскими военными на СВО.