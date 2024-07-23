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Военнослужащие ВСУ под конвоем прибыли в Харьковскую область

Марочко: штурмовое подразделение ВСУ прибыло под конвоем в Харьковскую область

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штурмовое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под усиленной охраной прибыло под Купянск в Харьковской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, это подразделение численностью до роты. Эта группа военнослужащих входит в состав одного из штурмовых подразделений, не имеет настоящего боевого опыта, а оружие и боеприпасы выдавались бойцам непосредственно на линии боевого соприкосновения, рассказал Марочко.

Собеседник агентства предположил, что под Купянск прибыла группа мобилизованных украинцев из числа заключенных.

До этого представители подполья «Дозор» сообщили, что солдаты ВСУ занимают квартиры жителей северной и восточной части Харьковской области и западной части ДНР.

Также стало известно, что управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации Харьковской области выявило 300 подозреваемых в совершении военных преступлений на территории региона.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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