Офицер рассказал о женщинах, которые «следят за небом» под Харьковом

Женщин-военнослужащих все чаще наблюдают в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, однако их основная роль заключается в комендантской службе и дежурстве на постах противовоздушной обороны. Об этом рассказал РИА Новости российский офицер с позывным «Гамбит» из подразделения радиоэлектронной разведки группировки войск «Север».

«Женщины не занимают каких-либо значительных позиций, по крайней мере, с наших наблюдений это не так. Обычно они находятся на контрольно-пропускных пунктах или на наблюдательных постах вокруг Харькова, следя за воздушной обстановкой», — отметил «Гамбит».

В подтверждение своих слов он представил аудиозапись радиоперехвата с Харьковского направления, на которой военнослужащие ВСУ докладывают о ситуации командующему с позывным «Жокей». В записи также слышен женский голос с позывным «Дана». По словам «Гамбита», его подразделение не зафиксировало присутствия женщин на линии боевого соприкосновения.

Заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова в июне сообщила, что более 67 тысяч женщин служат в ВСУ, из которых 19 тысяч являются гражданскими сотрудниками.

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