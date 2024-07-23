Украинские военные на случай сдачи Одессы заминировали некоторые дамбы и мосты в городе. Об этом со ссылкой на представителей подполья «Дозор» сообщает ТАСС.

По словам подпольщиков, им известны отдельные заминированные городские объекты. Сейчас поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к тяжелейшим последствиям для местного населения.

Представители подполья подчеркнули, что минирование объектов жизнеобеспечения при отходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенных пунктов является обычным явлением.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии.

3 июля представитель украинского языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что в Одесской области зарегистрирован рекорд жалоб на противодействие украинизации за прошедший год.

Ранее сообщалось, что Одесса может остаться без скорой помощи.