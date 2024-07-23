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Стало известно о планах Киева устроить провокации на морском участке Крыма

ТАСС: Киев готовит провокации под руководством Запада на морском участке Крыма

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Andriy Andriyenko/AP

Киев готовит под руководством Запада провокации на морском участке Крыма. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на подполье «Дозор».

Отмечается, что некоторую информацию подполье получает от сторонников сопротивления.

«Работа противником ведется даже на морском участке Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

До этого представители подполья «Дозор» сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины занимают квартиры жителей северной и восточной части Харьковской области и западной части ДНР.

21 июля стало известно, что украинские спецслужбы обещали заплатить гражданину России и Италии Руслану Сидики за подрыв железной дороги под Рязанью $15 тысяч.

3 июня Федеральной службе безопасности России стало известно об агентурной группе спецслужб Украины, которая была создана для совершения террористических актов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе.

Ранее Петр Порошенко внес залог за координатора атак на «Северные потоки».

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