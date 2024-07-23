Киев готовит под руководством Запада провокации на морском участке Крыма. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на подполье «Дозор».

Отмечается, что некоторую информацию подполье получает от сторонников сопротивления.

«Работа противником ведется даже на морском участке Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

До этого представители подполья «Дозор» сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины занимают квартиры жителей северной и восточной части Харьковской области и западной части ДНР.

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Ранее Петр Порошенко внес залог за координатора атак на «Северные потоки».