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Над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника

Богомаз: два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным главы Брянской области, украинские дроны самолетного типа были уничтожены над Севским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Днем 22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Грайворон с помощью дрона-камикадзе. По словам главы региона, целью удара был социальный объект, сотрудница которого в результате атаки получила сотрясение мозга.

До этого в Курской области беспилотник ВСУ повредил линии электропередачи в селе Глушково, оставив без света более пяти тысяч жителей. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

Ранее силы ПВО за ночь перехватили 75 украинских дронов над Россией.

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