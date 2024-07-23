Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Латвия отправила Украине первую партию из более чем 500 дронов

Минобороны Латвии: Киеву передали первую партию из более чем 500 дронов,

close
100%
Andris Spruds/X (Ранее Twitter)' class="item-image" >
Andris Spruds/X (Ранее Twitter)

Латвия отправила на Украину первую партию из более чем 500 дронов, сообщил министр обороны страны Адрис Спрудс в социальной сети Х.

«Партии с более чем 500 дронами начинают свой путь на Украину», — гласит сообщение министра.

В апреле премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что Рига вскоре направит Киеву первую партию дронов, произведенных в Латвии, на сумму €1 млн. Она также добавила, что вместе с дронами могут быть отправлены инструкторы для их управления, и в будущем планируется увеличить количество поставляемых дронов.

Тогда же стало известно, что Украина и Латвия ожидают в скором времени открытия совместного производства дронов для нужд украинской армии. По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, правительство Латвии выразило готовность «и в дальнейшем поддерживать Украину на уровне 0,25% от ВВП ежегодно».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами