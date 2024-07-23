Латвия отправила Украине первую партию из более чем 500 дронов

Латвия отправила на Украину первую партию из более чем 500 дронов, сообщил министр обороны страны Адрис Спрудс в социальной сети Х.

«Партии с более чем 500 дронами начинают свой путь на Украину», — гласит сообщение министра.

В апреле премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что Рига вскоре направит Киеву первую партию дронов, произведенных в Латвии, на сумму €1 млн. Она также добавила, что вместе с дронами могут быть отправлены инструкторы для их управления, и в будущем планируется увеличить количество поставляемых дронов.

Тогда же стало известно, что Украина и Латвия ожидают в скором времени открытия совместного производства дронов для нужд украинской армии. По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, правительство Латвии выразило готовность «и в дальнейшем поддерживать Украину на уровне 0,25% от ВВП ежегодно».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.