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Болгария предложит Украине излишки боеприпасов и оборудования

Болгария намерена предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования

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Alex Brandon/AP

Министр обороны технического правительства Болгарии Атанас Запрянов заявил, что страна завершает формирование очередного пакета помощи Украине, и в него могут войти боеприпасы и оборудование, которые оказались излишними для национальной армии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Украине в качестве помощи будут предложены боеприпасы и оборудование, которые, как согласно анализу, «являются излишними или ненужными для болгарской армии».

Запрянов добавил, что формирование очередного пакета помощи Украине находится на финальной стадии.

До этого во время саммита в Вашингтоне министры обороны Греции Никос Дендиас, Болгарии Атанас Запрянов и Румынии Ангел Тылвэр подписали соглашение о создании военного коридора на восточном фланге НАТО. Оно направлено на обеспечение более эффективной мобильности военного персонала и техники как внутри, так и за пределами Европы.

При этом Румыния обвинила НАТО в невыполнении обещанной помощи Украине.

Ранее посольство Украины осудило премьера Болгарии за слова о мирных переговорах.

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