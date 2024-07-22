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Российские войска начали замыкать группировку ВСУ в районе Нью-Йорка

ВХ: тенденция к замыканию группировки ВСУ наметилась в районе Нью-Йорка в ДНР

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В районе поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) наметилась тенденция к замыканию группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает паблик «Военная хроника».

По его информации, российские летчики нанесли серию мощных авиационных ударов. После этого российские войска приступили к нанесению расходящихся ударов и фактически начали брать гарнизон ВСУ в этом населенном пункте в окружение, пробившись к его центру.

«До полноценного котла, разумеется, еще далеко, но тенденция к замыканию группировки ВСУ в этом районе уже наметилась», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что для украинской армии ситуация фактически повторяет сценарий в Авдеевке, когда единственным укрепрайоном перед падением полосы цепочки рубежей обороны осталась промзона коксохимического завода. В Нью-Йорке роль этого предприятия пока выполняет фенольный завод, но его площадь значительно меньше авдеевского коксохима и группировке ВСУ не удастся долго там укрываться.

22 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие каждый день выдавливают Вооруженные силы Украины из Красногоровки.

Ранее Зеленский признал ухудшающуюся для ВСУ ситуацию с потерями на поле боя.

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