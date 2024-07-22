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ВС России «Искандерами» уничтожили установку HIMARS в Николаевской области

Минобороны: ВС России из «Искандера» уничтожили установку HIMARS под Николаевом

ВС России «Искандерами» уничтожили установку HIMARS в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО «HIMARS» в населенном пункте Новопетровка Николаевской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пусковая установка была уничтожена вместе с боекомплектом, а также военнослужащими ВСУ, которые обслуживали установку.

Позже появилась информация, что с начала военной спецоперации Вооруженные силы (ВС) России уничтожили около 60 ракетных систем HIMARS американского производства.

16 июля в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Ростех» появилось сообщение, что российское орудие «Мальва» выдержало попадание снаряда от HIMARS. Публикация сопровождалась фотографиями орудия, подвергшегося удару управляемого реактивного снаряда GMLRS.

Ранее Минобороны опубликовало кадры поражения двух РСЗО HIMARS.

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