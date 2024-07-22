Военного Британии подозревают в краже данных с ядерной подлодки

Британский военный, служащий на атомной подводной лодке в Шотландии, подозревается в краже секретной информации. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

По ее данным, мужчина несет службу на военно-морской базе «Клайд», которая находится в Шотландии. Британец служит на атомной подлодке типа Vanguard.

Сообщается, что военнослужащий был задержан военной полицией, его подозревают в нарушении закона о государственной тайне. Как пишет Sun, основанием для обвинения стали обнаруженные на телефоне секретные данные о перемещениях субмарины.

Газета отмечает, что военнослужащим запрещено уставом проносить телефоны на борт подводных лодок.

Sun также напомнила, что в 2012 году военнослужащий на атомной субмарине был приговорен к восьми годам тюрьмы. Обвинение было выдвинуто за попытку продать секретную информацию агентам британской контрразведки MI5. Как стало известно, они притворились «российскими шпионами», чтобы вычислить преступника.

Ранее разведка Великобритании сообщила о гибели 55 моряков на китайской подводной лодке.