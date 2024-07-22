В районе Полтавы произошел взрыв

Взрыв произошел в Полтавской области на Украине. Об этом без уточнения подробностей сообщило местное издание «Общественное».

Известно, что звук взрыва слышали в Полтавской общине недалеко от административного центра региона.

По данным Telegram-канала администрации Полтавской области, в регионе с 14:08 до 14:28 мск действовал сигнал воздушной тревоги.

22 июля сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также на территории подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что Украина за сутки потеряла почти две тысячи военнослужащих.