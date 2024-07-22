Пять человек пострадали при ракетном обстреле Донецка

Число пострадавших при ракетном обстреле Вооруженными силами Украины Донецка увеличилось до пяти. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

«Город Донецк, Киевский район: по проспекту Киевскому ранены женщины 1937, 1986 и 1990 годов рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Калининском районе по проспекту Красногвардейскому были ранены два учителя — женщины 1993 и 1965 годов рождения.

Также поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ.

До этого в результате прилета ВСУ получила очень серьезные повреждения школа №96 в Калининском районе Донецка. Кроме того, в Киевском районе Донецка было повреждено строение и приведены в негодность три автомобиля.

7 июля украинские военные нанесли удар из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала в жилой дом. Снаряд пробил крышу и взорвался на кухне. В этот момент никого не было дома, поэтому обошлось без пострадавших.

Ранее ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка.