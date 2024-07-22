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Украина за сутки потеряла почти две тысячи военнослужащих

Минобороны РФ: Украина за сутки потеряла 1970 военнослужащих

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Evgeniy Maloletka/AP

Армия Украины за сутки потеряла 1970 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России.

Больше всего бойцов — 620 человек — украинские Вооруженные силы понесли в зоне ответственности российских подразделений группировки войск «Юг». Еще 520 украинских военнослужащих полегли во время боестолкновений с подразделениями группировки войск «Запад».

Более 800 солдат ВСУ пали при боевом контакте с подразделениями группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Также российское оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие западной группировки ВС РФ уничтожили танк Leopard немецкого производства в зоне проведения спецоперации на Украине.

Сначала проведения российской специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, уничтожено 630 самолетов, 278 вертолетов, 28118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16629 танков и другой техники ВСУ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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