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Российские подразделения нанесли поражение ВСУ у Капуловки, Антоновки и Малой Токмачки

Минобороны РФ: российские войска разгромили противника у села Капуловка

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике противника в районе села Капуловка Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Помимо Капуловки российские войска успешно действовали в районе поселка Антоновка Херсонской области и села Малая Токмачка Запорожской области. Потери понесли подразделения 103-й и, 124-й бригад теробороны, а также 15-й бригады Нацгвардии Украины. Минобороны РФ оценивает их в 115-ти военнослужащих, а из техники — четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США и 122-мм орудие Д-30.

22 июля сообщалось, что для закрытия пробелов в ВСУ на Украине освободили 3800 заключенных. По данным газеты The Guardian, заинтересованность в службе высказали 5900 человек, но части из них отказали по состоянию здоровья.

16 июля стало известно, что российские солдаты впервые взяли в плен членов украинского батальона «Шквал», который состоит из бывших заключенных, которые были амнистированы в рамках мобилизации.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ скрывает от мобилизованных их отправку на штурм.

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Операция на Украине
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