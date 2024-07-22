Российские войска пресекли ротацию ВСУ в сторону Волчанска, ударив в направлении вокзала в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По информации агентства, на вокзале шла погрузка техники и личного состава. Удар российских войск пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки, после чего произошла детонация.

«Харьков, ночной прилет <...> По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилета», — поделился Лебедев.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в 59-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМПБр) Вооруженных сил Украины в Красногоровке в ДНР назревает бунт из-за нечестности командиров.

В мае британский военный аналитик Александр Меркурис сообщал, что бойцы ВСУ отказываются подчиняться приказам американского военного командования в зоне проведения спецоперации.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.