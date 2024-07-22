Западная группировка ВС РФ отчиталась об уничтожении танка Leopard

Военнослужащие западной группировки Вооруженных сил России уничтожили танк Leopard немецкого производства в зоне СВО на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Противник потерял танк в ходе боев российских войск с бригадами ВСУ в районах Песчаного в Харьковской области, Макеевки в ЛНР и Красного Лимана в ДНР. Помимо этого, украинская армия лишилась более чем 520 солдат, БТР М113 и девяти автомобилей.

А во время контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли САУ Krab, гаубицу М198, САУ «Гвоздика», гаубицу L-119, а также 100-мм пушку МТ-12 «Рапира». Кроме того, были ликвидированы три склада с боеприпасами.

До этого сообщалось, что ВС РФ поразили склад украинских войск возле железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области. В подполье рассказали, что это произошло в ночь на 22 июля, в 01:12 мск. Российская ракета «Искандер», предварительно, попала в склад возле вокзала, а удар был настолько сильный, что через некоторое время после прилета с неба сыпалась пыль и песок.

Ранее стало известно, что на Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ.