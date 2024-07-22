Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили дальнейшую помощь США Украине

Песков: США так или иначе продолжат помогать Украине

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

США так или иначе продолжат помогать Украине. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Ничего хорошего ожидать не приходится...Что касается продолжающейся помощи со стороны США, США будут продолжать помощь, стараясь финансово нагрузить европейских подчиненных. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается. Помощь будет продолжаться. Это не способ урегулирования конфликта вокруг Украины, а наоборот, ведет к затягиванию дела», — сказал представитель Кремля.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами