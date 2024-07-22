В Кремле оценили дальнейшую помощь США Украине

США так или иначе продолжат помогать Украине. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Ничего хорошего ожидать не приходится...Что касается продолжающейся помощи со стороны США, США будут продолжать помощь, стараясь финансово нагрузить европейских подчиненных. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается. Помощь будет продолжаться. Это не способ урегулирования конфликта вокруг Украины, а наоборот, ведет к затягиванию дела», — сказал представитель Кремля.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.