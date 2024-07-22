Главком ВСУ сообщил о тотальном дефиците зенитных ракет

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксирован тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Он написал, что в условиях «тотальной нехватки» таких ракет украинским бойцам приходится искать новые способы уничтожения разведывательных беспилотников Вооруженных сил России с применением исключительно средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов.

В начале июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью литовскому агентству ELTA, что Киев испытывает критическую нехватку средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов. По его словам, тактика украинской армии кардинально изменилась за год. Если летом 2023 года, когда ВС РФ штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии, то теперь от беспилотников-камикадзе.

Также российский боец из подразделения «Барс-13» с позывным Политрук сообщил, что запасы FPV-дронов у ВСУ настолько велики, что операторы не жалеют их на отдельных пехотинцев.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.