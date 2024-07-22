Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) до последнего скрывает от мобилизованных украинцев факт того, что их будут использовать при штурмовых действиях. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кожемяко, передает ТАСС.

«Нас набрали из тех, кто не служил, у кого со здоровьем проблемы. Выдали бронежилет, каску, штаны, а остальное, понятно, куда девается — «по карманам», воруют. Что наступать будем, нам не говорили, сказали уже непосредственно перед отправкой», — рассказал боец ВСУ.

Кожемяко добавил, что среди украинцев мало кто хочет воевать. По словам пленного, командиры ВСУ приказали ему и сослуживцам зайти в посадку в районе населенного пункта Глубокое, после чего окопаться и держать оборону. Украинец подчеркнул, что когда солдаты заходили туда — боевые действия уже шли.

В российском военном ведомстве уточнили, что часть военнослужащих была ликвидирована на месте, тогда как другая часть добровольно сдалась в плен.

Военнослужащий отметил, что в плену «никто не издевался над украинцами». ВС РФ, наоборот, «дали поесть, покурить, кому нужно было, оказали медпомощь». Кожемяко указал, что в плену у российской армии все оказалось «совсем по-другому, а не как на Украине постоянно твердят по телевидению».

14 июля бойцы спецназа «Ахмат» вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяли в плен троих солдат Вооруженных сил Украины.

Сообщалось также, что военные ВСУ при малейшей возможности делают все, чтобы сдаться в плен.

Ранее на Украине анонсировали «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией.