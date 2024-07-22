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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: склад ВСУ поражен возле ж/д станции в Харьковской области

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Shutterstock

Склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами поражен ударом возле железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.

По его словам, это произошло в ночь на 22 июля, в 1:12 мск. Спустя какое-то время раздался сильный взрыв в направлении железнодорожного вокзала.

Лебедев утверждает, что российская ракета «Искандер», предварительно, попала в склад возле вокзала, а удар был настолько сильный, что через некоторое время после прилета с неба сыпалась пыль и песок.

21 июля Лебедев заявил, что на каждом аэродроме на Украине ориентировочно базируются по одному–два самолета. По его словам, в последнее время украинские войска начали использовать даже те воздушные гавани, которые до этого не трогали. В том числе это касается гражданского аэропорта в городе Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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