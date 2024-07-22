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На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

Guardian: Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть брешь в ВСУ

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Anna Kudriavtseva/Reuters

На Украине для отправки в армию освободили 3800 заключенных. Об этом пишет газета The Guardian.

«Украина досрочно освободила 3800 заключенных в рамках новой программы, призванной восполнить пробелы в ВСУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что заинтересованность в службе в рядах ВСУ высказали 5900 человек, некоторым из них отказали по состоянию здоровья.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшую неделю на линии фронта в плен сдались 19 украинских военнослужащих.

Также попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Бугаев рассказал, что в рядах украинской армии многие солдаты симпатизируют России. По его словам, бойцы боятся говорить о своих взглядах, опасаясь уголовного преследования.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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