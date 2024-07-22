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ВСУ в ДНР перестали экономить FPV-дроны

Российский боец Политрук: ВСУ под Часов Яром перестали экономить FPV-дроны

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Ashley Chan/Global Look Press

Запасы FPV-дронов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) настолько велики, что операторы не жалеют их на отдельных пехотинцев. Об этом рассказал РИА Новости российский боец из подразделения «Барс-13» с позывным Политрук.

По его словам, тактика украинской армии кардинально изменилась за год. Если летом 2023 года, когда ВС РФ штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии, то теперь от беспилотников-камикадзе.

Военный добавил, что главная задача сейчас состоит, чтобы найти «рецепт» против этой угрозы.

Также министерство обороны сообщило, что течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

15 июля оборонное ведомство сообщало, что российские войска улучшили свое положение по переднему краю в районе города Часов Яр в ДНР.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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