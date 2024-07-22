Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Астраханской областью были уничтожены пять украинских беспилотников

МО РФ: над Астраханской областью уничтожены пять украинских БПЛА

close
100%
Olga Sokolova/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаки со стороны ВСУ была пресечена 22 июля около 7:00 мск. Украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении Минобороны.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях атаки 47 беспилотников по региону. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Также Минобороны сообщило, что над Россией в ночь на 22 июля было перехвачено 75 украинских дронов. Беспилотники были перехвачены над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами