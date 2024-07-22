Над Астраханской областью были уничтожены пять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаки со стороны ВСУ была пресечена 22 июля около 7:00 мск. Украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении Минобороны.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях атаки 47 беспилотников по региону. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Также Минобороны сообщило, что над Россией в ночь на 22 июля было перехвачено 75 украинских дронов. Беспилотники были перехвачены над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.