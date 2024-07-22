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ВС РФ взяли под контроль мощный укрепрайон ВСУ в ДНР

ВСУ без боя оставили мощный укрепрайон между Прогрессом и Лозоватским в ДНР

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины без боя оставили мощный укрепленный район между Прогрессом и Лозоватским в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».

«Противник бросил огромный опорник — практически линия Мажино, — и бежал», — говорится в сообщении.

Также газета «Известия» сообщила, что действия мотострелковых подразделений российской армии на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта позволили взять под контроль села Урожайное и Старомайорское. По словам бойца с позывным «Шкет», на сражение с его взводом в 16 человек военные ВСУ «отдали все свои силы», поэтому артиллерия получила возможность прицельно бить по их позициям.

До этого подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР.

11 июля Минобороны РФ сообщило о взятии российскими военными населенного пункта Восход в ДНР.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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