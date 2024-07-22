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В Туапсе ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Оперштаб: на НПЗ в Туапсе ликвидировано возгорание

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Shutterstock

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае ликвидирован пожар. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по региону.

«Пожар ликвидирован в 8.01 (мск)», — говорится в сообщении.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в Туапсе был поврежден нефтеперерабатывающий завод. На месте работали 31 единица техники и 91 человек.

Минобороны РФ сообщало, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В частности, 47 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, еще восемь — над Краснодарским краем. Над акваториями Черного и Азовского морей были перехвачены 17 украинских беспилотников.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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