В Краснодарском крае в результате падения БПЛА поврежден НПЗ

В Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по региону.

«В результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, на месте работают 31 единица техники и 91 человек. Возгорание удалось локализовать и ликвидировать открытое горение. Предварительно, пострадавших нет.

До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что в Туапсе произошла вторая серия взрывов возле НПЗ за ночь.

По словам местных жителей, два взрыва произошли в 06:25 часов мск.

В ночь на 22 июля в Туапсе уже слышали серию взрывов. Работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.