В части Астраханской области зазвучала воздушная тревога

В Ахтубинском районе Астраханской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Владимир Михед.

«Прошу не паниковать и без необходимости не покидать жилые помещения. Будьте бдительны и осторожны», — обратился к жителям региона чиновник.

9 июля в Астраханской области произошли возгорания после прилетов БПЛА. В этот день 20 дронов ВСУ атаковали Ахтубинский район Астраханской области. По словам главы муниципалитета, дроны целились по объектам инфраструктуры, однако ни один беспилотник не достиг цели.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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