Силы ПВО за ночь перехватили 75 украинских дронов над Россией

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В частности, 47 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, еще по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

Кроме того, 17 украинских дронов перехвачено и уничтожено над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого глава Туапсе Сергей Бойко заявил, что система противовоздушной обороны поразила восемь беспилотных летательных аппаратов в городе.

Кроме того, ночью в Воронежской области объявляли об опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Утром губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в Воронежской области был сбит дрон самолетного типа.

Также в ночь на 22 июля украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по движущемуся по дороге в селе Устинка Белгородского района легковому автомобилю. В результате атаки водитель получил контузию и ранения.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ заснял видео своей атаки на российский пожарный автомобиль.