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В России появилась редкая модификация танка Т-90

В России на ж/д платформе заметили редкую модификацию Т-90 с литой башней

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РИА Новости

В России была замечена редкая модификация танка Т-90 с литой башней. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода Вещает».

По информации Telegram-канала, танк был замечен на железнодорожной платформе. Литая башня говорит о том, что машина относится к танкам более ранней модификации.

«Т-90 ... с литой башней, куда то едет. Редкость однако. Почти музейная», — говорится в сообщении.

До этого министерство обороны России сообщало, что в продвижении Вооруженных сил РФ на Южно-Донецком направлении немаловажную роль играют танки. В частности, экипажи танков Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв» группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Угледару.

В середине июня танкисты из группировки российских войск «Центр» приступили к тренировкам на полигоне в зоне СВО. Они совершенствовали навыки ведения боевых действий на полигоне в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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