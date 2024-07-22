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Над Туапсе сбили беспилотники

Система ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе на Кубани

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Shutterstock

Глава Туапсе Сергей Бойко заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) поразила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале Бойко.

Он подчеркнул, что по информации муниципального ситуационного центра сегодня с 03:17 до 04:20 над городом были поражены беспилотники.

Бойко добавил, что по состоянию на 5:00 не было обнаружено повреждений инфраструктуры и жилых домов, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что несколько взрывов произошло над Туапсе, предположительно из-за сработавшей системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в небе над регионом были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Позже он добавил, что был уничтожен еще один БПЛА.

По данным Telegram-канала SHOT, над городом Курском также прогремела серия взрывов, силы ПВО сбили украинские беспилотники. Местные жители сообщили, что было от семи до десяти взрывов. На данный момент информации о последствиях и пострадавших нет.

Ранее от атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое мирных жителей.

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