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Бойцы РФ рассказали об освобождении сел на Южно-Донецком фронте

«Известия»: российские мотострелки освободили села на Южно-Донецком фронте

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Алексей Майшев/РИА Новости

Действия мотострелковых подразделений российской армии на Времевском направлении Южно-Донецкого фронта позволили освободить села Урожайное и Старомайорское. Об этом сообщают «Известия».

Бойцы рассказали, что пыль, поднимаемая мотоциклами, создает маскировку для штурмовиков. По словам бойца с позывным «Шкет», на сражение с его взводом в 16 человек военные ВСУ «отдали все свои силы», поэтому артиллерия получила возможность прицельно бить по их позициям. Подобная техника позволила морской пехоте зачистить здания и выбить противника.

«Первая линия обороны была достаточно укрепленная, они там хорошо сидели. Последующие линии обороны уже сопротивление было не такое, конечно», — рассказал изданию заместитель командира штурмовой роты с позывным «Топхар».

До этого подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР.

Ранее российская армия взяла под контроль населенный пункт Восход в Донецкой народной республике.

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