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Участник СВО потребовал после снятия судимости вернуть ему люксовый автомобиль

Командир штурмового отряда ВС РФ потребовал после снятия судимости вернуть BMW

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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир одного из штурмовых отрядов, участвующих в спецоперации на Украине, обратился в Генеральную прокуратуру. После заключения контракта с Минобороны Батыру Бекмурадову сняли судимость и вручили медаль «За отвагу», но не вернули изъятые деньги и три автомобиля, «Коммерсантъ».

Имущество Бекмурадова было изъято при обыске еще в 2016 году. В его распоряжении были $3 тыс., €4 тыс. и 43 тыс. руб., два автомобиля Nissan Patrol и BMW 730 представительского класса. Деньги были помещены на спецсчет, а автомобили — на спецстоянку МВД.

Представители Бекмурадова пытались выяснить, где сейчас находятся автомобили, но конкретного ответа не получили. Ярослав Пакулин, адвокат Бекмурадова, выразил надежду на то, что надзорный орган примет меры для устранения нарушений.

Военнослужащий полностью выполнил первый полугодовой контракт, который он заключил во время пребывания в Липецкой колонии строгого режима.

Это автоматически освобождает от наказания и снимает судимость. Батыр Бекмурадов занимался подготовкой и координацией штурмового отряда, который затем под его командованием участвовал в ожесточенных боях на херсонском направлении.

Ранее участника СВО осудили за расчленение сожительницы.

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Операция на Украине
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